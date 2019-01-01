رئيس البرلمان العراقى يزور الكويت غدا.. تعرف على السبب

يبدأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، غدا السبت، زيارة رسمية إلى الكويت هي الثالثة له منذ توليه المنصب.



وقال شاكر حامد مستشار رئيس مجلس النواب والمتحدث الرسمي، إن "الحلبوسي" سيتراس وفدًا رسميًا إلى الكويت يضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية شيركو ميرويس، رئيس لجنة النفط والطاقة هيبت الحلبوسي، الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، رئيس صندوق اعادة الاعمار مصطفى الهيتي مع عشرة محافظين.



وأضاف أن الزيارة ستستمر يومين،وتشمل لقاء صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح،أمسر الكويت، وعددا من كبار المسؤولين، وستبحث نتائج مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق الذي عقد في فبراير من العام الماضي.



واوضح أن الوفد العراقي سيناقش مع مسؤولين كويتيين سبل استثمار الاموال التي اقرت للعراق في مؤتمر الكويت، وبلغت اكثر من 30 مليار دولار أمريكي على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات لإعادة بناء ما دمرته الحرب ضد الإرهاب.