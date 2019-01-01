مقتل 20 عضوًا بجماعة شيعية نيجيرية بعد احتجاجات

قال متحدثون باسم جماعة شيعية في نيجيريا، الجمعة، إن ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا حتفهم في أعقاب احتجاجات شهدتها العاصمة أبوجا هذا الأسبوع، وأدت إلى اشتباكات مع الشرطة.



وأضاف أحد المتحدثين، أن عدد القتلى قد يرتفع إلى 25.



واستخدمت الشرطة النيجيرية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين الذي يطالبون بإطلاق سراح زعيم محتجز.