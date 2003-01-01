هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب محافظة يزد وسط إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، الجمعة، بلدة بهاباد بمحافظة يزد وسط إيران.



وحددت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران مركز الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".



ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع الهزة الأرضية.



ونظرًا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين، وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.