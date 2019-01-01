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الثقافة

"شجع واقرأ": 12 ألف مشارك ووزعنا كتبا بـ15 ألف جنيه

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:46 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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أعلنت مبادرة "شجع واقرأ" استمرار فعالياتها في الفترة المقبلة، وتنظيم رحلة لأكبر كتاب مفتوح في العالم "مدينتي الأقصر وأسوان" على نحو سنوي، فضلا عن العمل حاليا على تنظيم بطولة كرة قدم خماسية تكون جوائزها إصدارات ثقافية.

وأوضح الباحث والناقد مدحت صفوت، المنسق العام للمبادرة، خلال حفل تسليم 250 كتابًا بنقابة الصحفيين الذي استضافته اللجنة الثقافية برئاسة الصحفي محمود كامل، أن المبادرة تعمل حاليا على تنظيم بطولة خماسية للشباب، يمارس من خلالها المشاركون كرة القدم، كما يتحصلون على كمّ وافر من الكتب والإصدارات الثقافية.

وكشف صفوت، خلال الحفل الذي أداره الإعلامي خالد منصور، أن المبادرة نجحت في توزيع 300 كتاب طوال بطولة أمم إفريقيا بقيمة 15 ألف جنيه تقريبًا، من دور: منشورات الربيع، وتبارك للنشر، وابن رشد، وبردية، والمثقف. وشملت 64 عنوانًا، مثلت الكتب المترجمة منها 13 عنوانًا، أي بنسبة 20% من إجمالي الكتب الموزعة، كتاب من كل 5 كتب، كذلك 12 رواية عربية، و10 مجموعات قصصية، و9 دواوين شعرية، و20 كتابا فكريًا وفلسفيًا وسير وأدب رحلات.

وأضاف، تحقق ذلك من خلال الوصول بالمبادرة من على صفحة فيسبوك، إلى نحو 150 ألف شخص وحساب على موقع الفضاء الأزرق، وقد تفاعل مع المبادرة ومنشوراتها نحو 12 ألف شخص، وحصل 60 فائزًا على الإصدارات انتموا إلى 12 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، والإسكندرية والدقهلية وأسيوط وقنا والمنيا والغربية.

على صعيد متصل، ذكر الإعلامي خالد منصور، أنه كما يقول الأديب الإيطالي إمبرتو إيكو، من لا يقرأ يعيش حياة واحدة، حتى لو اجتاز السبعين عامًا، أما من يقرأ يعيش 5 آلاف عام. فالقراءة أبدية أزلية.
وهي رحلة لا تنتهي عبر الزمن، وبوابات ننطلق منها نحو خلاصة الفكري البشري وتجاربه، لنكوّن رؤية أوضح للعالم والذات.

من جهته، أثنى الصحفي والشاعر أحمد خالد على المبادرة والجهد المبذول فيها من خلال الباحث مدحت صفوت، معلنًا عن جائزة سنوية تمنح لقارئ واحد تختاره المبادرة، وهي زيارة ثقافية وسياحية لمحافظتي أسوان والأقصر، اللتين وصفهما بأكبر كتاب مفتوح، ويتحمل تكاليفها بالمشاركة مع الشاعر أحمد الجعفري.

وشارك في تسليم الكتب كل من الشاعر عبد الرحمن مقلد، والروائي أحمد إبراهيم الشريف، والروائي محمد علي إبراهيم، والناشرة بيسان عدوان.
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