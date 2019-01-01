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اقتصاد

تراجع أعداد النقود المزيفة بأوروبا فى النصف الأول

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، عن تراجع عدد العملات الورقية المزيفة التي تم سحبها من التداول عن مستواه في الماضي.

وعثرت الشرطة وتجار التجزئة والبنوك على نحو 251 ألف ورقة مالية، في تراجع بنسبة 6ر16% عن العام الماضي.

وانخفض حجم الأضرار التي تسببت فيها هذه الأوراق المزيفة إلى 13.5 مليون يورو (15 مليون دولار)، مقابل أضرار بقيمة 17.9 مليون يورو العام الماضي.

ورغم هذه الاتجاه الإيجابي على المستوى الأوروبي، وجد البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" زيادة طفيفة في الأوراق المالية المزيفة في ألمانيا مقارنة بالعام الماضي.

وسجل البنك المركزي الألمانى فى النصف الأول من العام نحو 27 ألفًا و600 ورقة مالية مزورة من اليورو، تصل قيمتها إلى 1.6 مليون يورو، في زيادة بنسبة 2.5 % في الأموال المزيفة، على أساس سنوي.

ولاحظ "بوندسبنك" أيضًا زيادة في العملات المعدنية المزورة، حيث تم اكتشاف 19 ألفًا و800 عملة معدنية مزورة خلال عام 2019 حتى الآن، مقارنة بـ16 ألفًا و100 عملة في نفس الفترة العام الماضي.

وفي مايو الماضي، طرحت ألمانيا ورقتين ماليتين فئتى 100 و200 يورو، وتحتوي كل منها على مواصفات أمنية تجعل من الصعب تزوير أي منهما.

ومنذ طرح الورقتين، زاد معدل تزوير الورقة المالية فئة 100 يورو.

يشار إلى أن أكثر ورقة مالية يتم تزييفها في ألمانيا وأوروبا هي فئة الـ50 يورو.
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