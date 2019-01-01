نانسي عجرم تثير إعجاب الجمهور بفستانها

أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الحماس في قلوب معجبيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بارتدائها زيًا جديدًا يبرز مفاتنها رغم بساطته.



وحصلت عجرم على أكثر من 160 ألف إعجاب، خلال الساعات الأولى، على "إنستجرام"، بعد نشرها صورًا جديدة لها وهي ترتدي فستانًا أسود اللون.



والتقطت الصور لنانسي بزيها الجديد في بهو أحد الفنادق في القاهرة أثناء زيارتها الأخيرة.



ولم تنس المغنية اللبنانية أن تذكر عشاقها بحفلتها القادمة، 15 أغسطس، في الإمارات ضمن حفلات العيد المقامة في مركز دبي التجاري العالمي.



وكتبت نانسي تعليقا على بروشور الحفل: "لاقوني ضمن فعاليات حفلات العيد في دبي يوم الخميس 15 أغسطس، بمركز دبي العالمي، كونوا عالموعد".