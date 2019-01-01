إحالة عاطلين إلى الجنايات بتهمة الاتجار فى المخدرات بحلوان

قررت نيابة حلوان، الجمعة، إحالة عاطلين إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات؛ بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بحلوان.



البداية كانت بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي يفيد ببيع عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 220 جرام هيروين وحشيش، و340 قرصًا مخدرًا.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات وورود كل التقارير.

