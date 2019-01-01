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مصر

تنفيذ 1440 وحدة سكنية بقنا الجديدة بتكلفة 360 مليون جنيه

السبت 27/يوليه/2019 - 06:54 ص
تنفيذ 1440 وحدة سكنية
تنفيذ 1440 وحدة سكنية بقنا الجديدة بتكلفة 360 مليون جنيه
علا العلاف
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قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إنه جاري تنفيذ 1440 وحده سكنية بمشروعي الإسكان الاجتماعي ودار مصر بتكلفة 360 مليون كمرحلة أولى.

وأوضح رئيس جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يتم تنفيذ 30 عمارة بواقع 720 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تبلغ تكلفة المشروع نحو 180 مليون جنية، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل تنفيذ 315 عمارة بواقع 6680 وحدة سكنية، وتبلغ المساحة الكلية للمرحلة العاجلة نحو 650 فدان.

وذكر "عبدالرشيد"، أنه يتم تنفيذ 30 عمارة بواقع 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 180 مليون جنية، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 50%، لافتًا إلى أن مشروع سكن مصر يشتمل على تنفيذ 83 عمارة على مساحة 54 فدان من المساحة الكلية للمرحلة العاجلة.
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