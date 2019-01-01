اليوم.. انطلاق أولى أفواج الحج السياحى للمستوى الاقتصادى

تنطلق اليوم السبت أولى أفواج الحج السياحي للمستوى الاقتصادي طيران والمخصص له 12 ألف تأشيرة حج،والذى يعتبر الأقل تكلفة بين برامج الحج السياحي للطيران.



وأكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن لجان وزارة السياحة للمعاينة سكن الحجاج ولجان الإشراف على استقبال الحجاج متواجدة داخل الأراضي السعودية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لمتابعة وصول الحجاج، موضحًا أن هناك استعدادات لإنهاء المرحلة الأولى من الحج السياحي بدخول كافة الحجاج إلى الأراضي المقدسة.



وأضاف "إبراهيم"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة تعمل حاليا على إنهاء ملفات الحجاج للحصول على تأشيرات الحج، لافتًا إلى أن اللجان متواجدة بكافة المنافذ البرية والجوية سواء في مطار القاهرة أو المطارات السعودية، وفي نويبع والعقبة للحج البرى لتذليل أية عقبات تواجه الحجاج أثناء رحلة سفرهم.