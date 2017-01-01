نيسان تكشف موعد طرح جيل جديد من طراز Rogue

تعمل شركة نيسان على طرح نسخة جديدة كليًا من طراز Rogue، بعد مرور عامين على طرح النسخة السابقة منه في 2017.



ووفقًا لموقع "موتور وان"، فإن الشركة اليابانية المصنعة للسيارات تنوي طرح هذه النسخة الجديدة من طراز Rogue بحلول عام 2020 المقبل.



وذكر الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات أن سبب التأخير في طرح نيسان لنسخة جديدة من طراز Rogue خلال الأعوام الماضية، ضعف المبيعات التي حققها الطراز في نسخته السابقة.



وجاء إعلان نيسان عن طرح نسخة جديدة من طراز Rogue في عام 2020 ضمن مؤتمر صحفي عقدته الشركة، وتم الكشف خلاله عن التكلفة التي سيطرح بها الطراز، كما أعلنت الشركة أن نسخة 2020 لن تكون بمحرك مهجن وأن التركيز سينصب على تحقيق معدل مرتفع من المبيعات.



وكانت تكلفة نسخة 2017 الهجينة من طراز نيسان Rogue تبدأ من 28,595 ألف دولار، وأعلنت شركة نيسان أن هذه التكلفة سترتفع ليبدأ سعر السيارة في نسختها لعام 2020 من 33,885 ألف دولار.