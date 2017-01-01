الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

أوتو

"بورش" الأكثر جاذبية في السوق العالمية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
ads
استعادت سيارات "بورش" الرياضية الفارهة الألمانية قمة قائمة أكثر السيارات جاذبية في العالم، وفقا للدراسة السنوية التي تصدرها مؤسسة "جيه.دي باور" الأمريكية.

وتمنح تلك الدراسة التفوق لـ"بورش" على منافستها الألمانية أيضا "بي.إم.دبليو" و"جينسيس" الكورية الجنوبية التي احتلت المركز الأول في عام 2018.

وأشار موقع "أوتو نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن السيارة "جينسيس" الفارهة التابعة لمجموعة "هيونداي موتورز" الكورية الجنوبية احتلت رأس القائمة في العام الماضي، وأنهت احتلال "بورش" للمركز الأول على مدى 13 عاما.

في الوقت نفسه، سيطرت السيارات الفارهة مجددا على قائمة "جيه.دي. باور" للسيارات الأشد جاذبية في السوق، حيث جاءت السيارة "أودي" الألمانية في المركز الرابع و"فولفو" في المركز الخامس و"لاند روفر" في المركز السادس و"لينكولن" في المركز السابع.

وتقيس الدراسة السنوية التي تقدمها "جيه.دي باور" مدى الارتباط العاطفي لأصحاب السيارات بسياراتهم ومدى الإثارة التي يشعرون بها مع سياراتهم الجديدة من خلال 77 خاصية. وتستطيع هذه الدراسة مساعدة الشركات المنتجة في إعادة تقييم تصميم سياراتهم أو إعادة تصميمها. ويتم منح كل علامة تجارية درجة من خلال مقياس يتكون من 1000 نقطة.

وقد ارتفعت جاذبية "بورش" خلال العام الحالي بمقدار 8 نقاط إلى 891 نقطة في حين جاءت العلامتان "بي.إم.دبليو" و"جينسيس" في المركز الثاني بنفس الدرجة وهي 868 نقطة، حيث ارتفع تصنيف "بي.إم.دبليو" 5 نقاط عن العام الماضي، وفقدت "جينسيس" 16 نقطة عن العام الماضي.

وقال "ديف سارجينت" نائب رئيس قطاع السيارات العالمي في "جيه.دي باور" لموقع "أوتو نيوز": إن الطراز الأقل سعرا "جي 70" من سيارات "جينسيس" هي التي خفضت تصنيف هذه العلامة التجارية على مؤشر الجاذبية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

أسعار الذهب تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

منذ يوم

صرف علاوة 10% للعاملين بالكهرباء والمياه من أول يوليو الجارى

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات مساعدي وزير الداخلية

منذ حوالي 14 ساعة

الجزائر تشكل لجنة للإشراف على حوار وطني وإجراء انتخابات رئاسية

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

الحكومة: حذف المواطنين عشوائيًا من البطاقات التموينية "شائعة"

شهيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف "حقيقة العرض"

ستوديو

درة لـ"ستوديو": حزينة لوفاة السبسي.. والفن خسر بوفاة الفيشاوي

فيديو.. الآلاف يتظاهرون داخل مطار هونج كونج

"معرفة قديمة" الاسم النهائي لألبوم هيثم شاكر الجديد

تعرف على السبب الرئيسي لمشكلات التمريض في مصر (فيديو)

ads

رياضة

ريال مدريد: دماء جديدة في الطريق

"فيفا" يعلن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

وادي دجلة يبحث التعاقد مع رأس حربة أجنبي

صحف إيطاليا تبرز صفقة نابولي وخطط يوفنتوس

الرئيس نيوز

النواب ناعيًا السبسي: "قاد بحكمة وصبر مرحلة الانتقال الديمقراطي"

التحالف العربي يسقط طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

من بين 440 مرشحا.. الحكومة تفاضل بين 4 مصريين لإدارة الصندوق السيادي

"علاقات أكثر قوة".. تفاصيل لقاء رئيس البرلمان ورئيس الوزراء الرواندي

منوعات

تضاعف الإجازات المرضية "النفسية" 3 مرات خلال 20 عاما بألمانيا

بزي الشرطة.. لصوص يسرقون ذهبًا بقيمة 32 مليون دولار

ألمانيا تحققمع طلاب بالثانوية للاشتباه بتداول محتويات نازية وإباحية

مركبة فضائية هندية تجري مناورة ثانية لتغيير مدارها حول القمر

كشكول

"رحمي" يشهد فعاليات المسابقة المركزية للاختبار الإلكتروني الموحد

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برياض أطفال القليوبية

عقب ضياع ختم مدرسة.."تعليم الغربية": الإحالة للشؤون القانونية.. وتحذر من العقوبة الجنائية

"الوزراء" يكشف حقيقة تقليص مخصصات التعليم في موازنة 2020

إسلام سياسي

الإفتاء: جماعة الإخوان توظِّف شعار "المظلومية" لجمع التبرعات واختلاسها والتسريبات تؤكد حقيقتها

تفاصيل جديدة بشأن فضيحة الفساد المالي لقادة الإخوان في تركيا

قيادي إخواني: التنظيم الدولي أقرّ الفساد المالي لقادة الجماعة بتركيا

داعش وطالبان "يهزان" كابول بـ3 تفجيرات كبرى

مقالات الرأي
جمال طه
لغز إنسحاب ميليشيات مصراتة من معركة طرابلس
ماجد حبته
أبناء الأخ العقيد
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «5»
مدحت بشاى
ميرفت مطر وجوقة الحنيّة الكدابة
المزيد

الثقافة

عمرو حسن في حفل شعري موسيقي بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

غدًا.. حفل توقيع رواية "بني إنكار" بالكتب خان

غدًا.. حفل فني لفرقة "كنوز" بمكتبة مصر الجديدة

الأحد.. "فن الإتيكيت مع الأطفال والكبار" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك