ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في بنجلاديش إلى 104 قتلى

أعلن مسئولون في بنجلاديش، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الموسمية إلى 104 أشخاص.



ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن هؤلاء المسئولين قولهم إن مستوى مياه الفيضانات لا يزال في ارتفاع في بعض المناطق بالبلاد، مشيرة إلى أن معظم الضحايا لقوا حتفهم غرقًا وأيضًا إثر وقوع انهيارات أرضية وصواعق البرق.



وأضافت القناة أن خمسة ملايين شخص تضرروا جراء الفيضانات منذ العاشر من الشهر الجاري حيث أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.



يشار إلى أن دول جنوب آسيا تشهد أمطارًا موسمية من بداية شهر يونيو وتستمر إلى سبتمبر من كل عام، وتنتج عنها فيضانات تؤدي إلى إلحاق الضرر والدمار في الأبنية.