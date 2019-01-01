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عالم

الصين: الرئيس التونسي الراحل لعب دورا مهما في استقرار بلاده

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:32 م
السبسي
السبسي
أ ش أ
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أعربت الصين اليوم الجمعة، عن تعازيها العميقة ومواساتها للشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الرئيس التونسي السبسي حظي باحترام وتقدير كبيرين من الشعب التونسي، ولعب دورا مهما في عملية الانتقال والتنمية المستقرة لتونس.

وأضافت إن الرئيس التونسي الراحل قدم كذلك إسهامات إيجابية لتنمية علاقات التعاون الودية بين بلاده والصين، وإن الجانب الصيني يعرب عن تعازيه العميقة ومواساته للشعب التونسي لرحيله.
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