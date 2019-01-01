ضبط 3195 مخالفة مرورية و16 سائقًا تحت تأثير المخدرات

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.



أسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة، بناء على توجيهات اللواء هاني جرجس مساعد الوزير مدير قطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط (3915) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2380) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



كما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (16) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.