تضاعف الإجازات المرضية "النفسية" 3 مرات خلال 20 عاما بألمانيا

كشفت دراسة استغرقت عدة سنوات في ألمانيا أن عدد العطلات المرضيّة لأشخاص عاملين بسبب مشكلات نفسيّة زاد بمقدار يزيد على 3 أضعاف خلال الـ20 عامًا الماضية.



ولإجراء هذه الدراسة، قيّم صندوق التأمين الصحي الألماني أيام عطلات الأشخاص المؤمَّن عليهم منذ عام 1997 في تقريره الذي يحمل اسم "التقرير النفسي لعام 2019".



وأوضح التقرير أن عدد العطلات المرضية لموظفين بسبب مشكلات نفسية بلغ أقصى مستوياته في عام 2017، فيما تغيب كل موظف مؤمن عليه 2.5 يوم في المتوسط عن العمل بسبب مشكلات نفسية في العام ذاته.



وبلغ متوسط مثل هذه العطلات لكل مؤمن عليه 0.7 يوم فقط في عام 1997.



وأشار التقرير إلى تراجع عدد أيام التغيب بسبب مشكلات نفسية للمرة الأولى في عام 2018 بشكل طفيف بعد زيادة مستمرة.



ووفقًا لبيانات صندوق التأمين الصحي بألمانيا، لا تعني هذه الزيادة في أيام التغيب نتيجة المعاناة من مشكلات نفسية بالضرورة إلى أن هناك زيادة في الإصابة بأمراض نفسيّة بين المواطنين بشكل عام.



وأرجع رئيس مجلس إدارة الصندوق، أندرياس شتورم، هذه الزيادة إلى الانفتاح في التعامل مع هذه النوعية من المشكلات.



وقال: "خلال الحديث بين الطبيب والمريض، لم تعد المشكلات النفسية من المحظورات حاليًا"، لافتًا إلى أنَّه لهذا السبب يتم التعامل مع العطلات المرضيّة لهذا السبب على نحو أكثر انفتاحًا".