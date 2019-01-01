مميش: موانئ القناة جاهزة لاستقبال السفن العملاقة

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جاهزية موانئ المنطقة لاستقبال السفن العملاقة بحمولات ضخمة.



وقال مميش، في بيان للمنطقة الاقتصادية اليوم الجمعة، إنه يتم تنمية وتطوير الموانئ الستة للمنطقة الاقتصادية لتنافس الموانئ العالمية المجاورة، وتقديم أفضل خدمات بحرية بها، ورفع قدرات الكوادر البشرية المحلية بالموانئ، بما يتناسب مع متطلبات النقل البحري بالمواصفات العالمية.



وأضاف مميش أن ميناء السخنة من أهم الموانئ في المنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية، حيث يتميز بكونه ميناء تخصصيًا يضم سبعة أرصفة، ويقع أمام المدخل الجنوبي لقناة السويس، وتزداد به أنشطة سفن الحاويات والصب السائل والبضاعة العامة، والتي لها النصيب الأكبر في إنتاجية الميناء.



وأشار إلى أنه يتم تطوير الميناء حاليًا وزيادة عوائده من خلال مشروع توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد، ومشروع إنشاء محطة تداول الحاويات والبضائع بالحوض الثاني.



وذكر البيان أن ميناء السخنة استقبل اليوم الجمعة "سي فورس" SEA FORCE أضخم سفن الصب الجاف بحمولة قدرها 157,206 ألف طن حديد بليت، لصالح كبرى مصانع الحديد العاملة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.. مشيرا إلى أن الميناء استقبلت السفينة قادمة من البرازيل تحمل علم دولة مالطا، وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 94,542 ألف طن، وتكون هذه الحمولة هي الأكبر من نوعها خلال العام الحالي من حمولات الصب الجاف تدخل الميناء.