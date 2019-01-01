إقبال على شواطئ رأس البر بدمياط

شهدت شواطئ مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من المواطنين، وذلك منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، حيث رفعت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، حالة الاستعداد والتأكد من توافر كافة الخدمات بشواطئ المدينة من فرق ونقاط للإنقاذ وسيارات الإسعاف وكذلك العديد من الخدمات الأخرى.



حيث إن مدينة رأس البر بدمياط تعد أحد أشهر مصايف الجمهورية، وتشهد إقبال من المصطافين من كافة المحافظات خلال فصل الصيف.



كما تم توفير أكثر من 100 رجل إنقاذ و6 لانشات تدخل سريع، لإنقاذ المصطافين والتعامل مع أية حالات غرق، كما تم توفير مخيمات لإعادة وتجميع الأطفال التائهين بطول شواطئ مدينة رأس البر بدمياط.