زلزال بقوة 4 درجات يضرب شرقي تايوان

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، شرقي تايوان، دون ورود أنباء على الفور حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني، في بيان اليوم، أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 60 كيلومترًا في محافظة ييلان شرقي تايوان الساعة 2:39 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لبكين.