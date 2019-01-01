ريال مدريد: دماء جديدة في الطريق

كشف نادي ريال سرقسطة الإسباني عن تخليه عن خدمات مهاجمه الشاب ألبيرتو سورو لصفوف ريال مدريد.



وذكر النادي الإسباني أن ريال مدريد تعاقد مع نجمه حتى يونيو 2024.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الرياضية فإن ريال مدريد دفع 2.4 مليون يورو من أجل ضم الموهبة الإسبانية الشابة.



ووافق ريال مدريد على إعارة اللاعب الشاب لصفوف ريال سرقسطة لمدة موسم حتى يونيو 2020.



ريال مدريد سبق له أن تعاقد هذا الصيف مع اللاعب الياباني الشاب كوبو من صفوف نادي طوكيو في صفقة انتقال حر.



و دفع نادي ريال مدريد 303 ملايين يورو لضم لاعبين جدد، مثل: "ايدين هازارد وايدير ميليتاو ورودريجو جوس وفيرلاند ميندي" في الصيف الحالي.



ويأمل ريال مدريد في ضم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة لن تقل قيمتها عن 150 مليون يورو.