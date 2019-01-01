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تقارير ومتابعات

فى ذكرى تأميم قناة السويس.. مصريون:"تحولنا من عبيد لأسياد"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:17 م
جريدة الدستور
آية سالم
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63 عامًا، مضت على ذكرى تأميم قناة السويس، التي تحل اليوم 26 يوليو، من ميدان المنشية بالإسكندرية، أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تأميم قناة السويس كشركة مساهمة مصرية وبنقل جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة المصرية.

القرار مثل للمصريين عامة والعمال خاصة، طوق نجاة للهروب من ذل المستعمر واستبداده، وترصد "الدستور" ذكريات عدد من المواطنين عن التأميم، والتي جاءت على النحو التالي.

تقول أمينة عطا، إحدى المواطنات التي عاصرت تلك الفترة،: بعد أن كان زوجها يعمل لدى الأجانب تحول الأمر ليصبح عامل لبلده،"كان الأجانب بيستعبدوه"، وصف دقيق عبرت به عن حالها وحال زوجها قبل التأميم، مؤكدة على أن حياتهم تغيرت رأسًا على عقب.

عبد العزيز محمد، عامل بأحد المصانع، على الرغم من أنه كان لا يحصل على إجازات أو ترقيات، علاوة على أن المرتب كان غير مجزي، لكن بعد تأميم الشركة المصرية، تغيرت حالته المادية، وحال أسرته بالكامل.

نبيهه السيد، تجاوز عمرها الـ90 عامًا حاليًا، كادت أن تفقد زوجها بسبب معاناته في عمله، والذي كان يبحث طيلة اليوم عن مصدر رزق لأسرته، مُعلقة:"الأجانب كانوا يستغلوا العمال زي العبيد ياخدوا جهدهم من غير مقابل".

وتابعت: قبل تأميم قناة السويس، كانت تذهب لمنزل والدها من أجل الحصول على طعام لأبناءها، إلا أن الحال تغير تمامًا عقب التأميم فأصبحت تطعم أهلها وأقاربها، قائلة: "اتحولنا من عبيد لأسياد".
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