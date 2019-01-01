دير الأنبا شنودة بسوهاج يواصل فعاليات الاحتفالات السنوية

يواصل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، اليوم الجمعة، احتفالاته بعيد القديس الذي تواصل فعاليات الاحتفال به حتى أغسطس المقبل.



وجاء أولى مظاهر الاحتفال بصلاة العشية ودورة أيقونة القديس والتي شهدت مشاركة شعبية كبيرة كالمعتاد، وترأس الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير، وشارك بجانب رئيس الدير، الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة ومجمع رهبان الدير وعدد من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من الشمامسة.



وفي كان قد ترأس الأنبا أولوجيوس قداس العيد بمشاركة مجمع رهبان الدير، ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى الأحد الرابع من شهر أغسطس المقبل وهو الأحد السابق لبدء صوم السيدة العذراء كما جرت العادة في احتفالات الدير.