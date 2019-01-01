"فيفا" يعلن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، أن النسخة قبل الأخيرة من كأس العالم للأندية وفقا لصيغتها الحالية، والتي تضم سبعة فرق، ستنطلق في قطر في الحادي عشر من ديسمبر المقبل.



وذكر الاتحاد في وقت سابق، أنه سيُحدث البطولة لتشمل 24 فريقا بداية من 2021، على أن تستضيف قطر آخر نسختين وفقا للنظام القديم كبطولتين تجريبيتين قبل استضافتها كأس العالم 2022.



وتأكدت مشاركة ثلاثة أندية فقط في نسخة هذا العام، وهم ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة وهو بطل أوقيانوسيا.‭‭ ‬‬



وسيعتمد تحديد الفريق الذي سيمثل قطر على نتائج دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية.



وقال الـ"فيفا" في بيان نشره عبر موقعه: "لو فاز فريق قطري باللقب القاري، فإنه سيتأهل مباشرة للدور الثاني، بينما سيتأهل وصيف البطل لخوض المباراة الافتتاحية أمام هينجين سبورت في 11 ديسمبر".



وأوضح البيان أنه لو كان الفائز بلقب دوري أبطال آسيا من خارج قطر، سيخوض السد حامل لقب دوري نجوم قطر المباراة الافتتاحية أمام هينجين سبورت.



وستحدد الفرق التي ستمثل إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية خلال الأشهر المقبلة.



وستسحب قرعة مباريات الدور الثاني وقبل النهائي في مقر الـ"فيفا" في زيورخ، يوم 16 سبتمبر المقبل.