أبرزها "التصحيح العشوائي ".."الدستور" تفتح ملف فوضى المدارس الفنية

أولى الدستور المصري طلبة التعليم الفني أهمية كبيرة، حيث ورد في مادته رقم (20): "التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل"، إلا أنه بالنظر إلى أرض الواقع تجد أن هذه المادة غير مطبقة بالشكل الكامل.



ويعاني طلبة التعليم الفني من عدد من الأزمات، ظهر مؤخرًا منها تصحيح أوراق امتحاناتهم بشكل عشوائي، لإثبات فقط نجاح هؤلاء الطلبة، لكن دون النظر إلى مستواهم، وتوصلت "الدستور" في تقريرها التالي، إلى أن هناك بعض المعلمين الذين لا يهتمون بأهمية إخراج طالب التعليم الفني بشكل يواكب العصر الحالي.



في البداية كان حديثنا مع بعض الطلبة، فيقول أحمد عامر، طالب بإحدى المدارس الفنية، إن طلبة التعليم الفني ليسوا مجموعة من الفشلة، فالكثير منّا يحارب كي يحصل على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية وألا يكون فقط حامل لشهادة دبلوم صنايع أو تجارة أو فندقة، مشيرًا إلى أن هناك ظلم في تصحيح أوراق مدارس التعليم الفني كل عام، رغم أن لهم الأحقية كطلبة الثانوية العامة الذي يدخل كلية الحقوق أو التجارة بعد نجاحه في امتحانات الدور الثانِ، وطالب التعليم الفني الحاصل على 90% لا يحق له دخول أي كلية.



وأكد "عامر"، في حديثه مع "الدستور"، أن عام 2019 هو عام الدبلومات والمعاهد الفنية، ولن يظل الطلبة صامتين لفترة طويلة، مطالبًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع كليات لطلبة الدبلومات وعمل تنسيق خاص بهم.



واتفقت معه نورة ذكي، إحدى طالبات مدارس التعليم الفني، في أن هناك إهمال كبير لطالب التعليم الفني، فليس هناك أي عناية بتصحيح الأوراق، وفقط يكون الهدف هو نجاح الطلبة، لذا فإن في دفعتها عدد من الطلبة من خريجي المدارس الفنية يكتب اسمه "بالعافية"، رغم أن المستقبل في أيدينا.



وتابعت "نورة"، في تصريحاتها لـ"الدستور"، أنه إذا التفتت الوزارة لمدارس التعليم الفني قليلًا، كما هو الحال بالنسبة لطلبة الثانوية العامة، سيخرج منّا طلبة قادرون على الاندماج بالمجتمع، وتلقي فرصة أكبر بدخول كلية لاستكمال حلمه الذي يسعى إليه في المستقبل.



وأفضى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تواصل مع محررة "الدستور"، بأن هناك مقطع فيديو –حصلنا على نسخة منه- تم إرساله إلى الرسائل الخاصة بصفحة الوزارة على "الفيسبوك"، محتواه أن هناك أحد المدرسين المعنيين بتصحيح أوراق التعليم الفني، يضع الدرجات عشوائية، حتى وإن كانت الأوراق فارغة، بغية نجاح هؤلاء الطلبة فقط دون النظر إلى إجاباتهم، وتعكف الوزارة حاليًا على محاولة الوصول إلى صاحب الفيديو لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.



ويعلق على ذلك علي فارس، الخبير بالتعليم الفني، موضحًا أن ما يتم داخل تلك المنظومة التعليمية أكثر بشاعة من مجرد التصحيح العشوائي لكراسات إجابة الطلبة، فهناك من المعلمين الذين يضعون درجات عشوائية بخارج الورقة دون قراءة حتى سطر واحد من الإجابة، الأمر الذي يرجعه إلى عدم إدراك المعلم أهمية الدرجات التي سيقررها كنتيجة للطالب بالتعليم الفني، فالجميع متساوِ لأنها لا تعدو سوى شهادة دبلوم بالنهاية، غير معترف بأهميتها على الإطلاق، سواء من الطالب أو المعلم أو المجتمع.



وأكد "فارس"، في تصريحاته لـ"الدستور"، على أهمية تعديل منظومة التعليم الفني بأكملها والالتفات إليها بتطوير كافة عناصرها ليتم تحسين صورتها بالمجتمع المصري والاستفادة منه في تنمية اقتصاد الدولة.



والتقط منه أطراف الحديث، سيد سليمان، أحد المعلمين بمدارس التعليم الفني، يقول إن الوضع في المدارس الفنية مزرِ، حيث أن أغلب الطلبة التي تدخلها غرضها فقط الحصول على شهادة إنمام الدراسة، لكن دون الاستفادة منها أو محاولة التطوير من ذاتهم.



وأشار "سليمان"، في تصريحاته لـ"الدستور"، إلى أنه أصبح كالقانون المعروف بين العاملين في المدارس الفنية أن لهم الحق في الغش، أيضًا إخراج الكتب لاستخراج الإجابات منها، وعدد كبير منهم لا يستطيعون ذلك أيضًا.



وبالإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مركز التعبئة والإحصاء لعام2017 2018 يشار إلى زيادة أعداد مدارس التعليم الفني فهناك 2.3 ألف مدرسة للتعليم الفني (منهم 1.2 ألف مدرسة بالتعليم الصناعي، و866 مدرسة بالتعليم التجاري، و243 مدرسة بالتعليم الزراعي).



أما عن الطلبة الملتحقين بالتعليم الثانوي الفني فهم: بنسبة 8.7 % من إجمالي المراحل التعليمية ( منهم 897.9 ألف تلميذ بنسبة 48.2 % بالتعليم الصناعي، و751.3 ألف تلميذ بنسبة 40.3 % بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي )، و215.6 ألف تلميذ بنسبة 11.6 % بالتعليم الزراعي من إجمالي التعليم الثانوي الفني، ونحو 687 ألف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 91.4 %، و64.3 ألف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 8.6 % من إجمالي التعليم التجاري.