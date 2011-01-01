مسئول تونسى: لا يمكن إنكار دور السبسى فى إنقاذ تونس

أعرب رافع بن عاشور، أستاذ القانون العام بجامعة قرطاج، عن حزنه لوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي كان رجل دولة بمعنى الكلمة، واعتمد على الصدق في القول والإخلاص في العمل، وتشبث خلال عمله بمبدأ هيبة الدولة وحرمتها واستقلاليتها.



وقال بن عاشور، في تصريح اليوم الجمعة، لوكالة تونس للأنباء، إن الرئيس بشر يحق نقده، ولكن لا يمكن التشكيك في نزاهته وحبه لتونس وإنكار دوره الفعال في إنقاذ تونس سنة 2011 بعد أن تسلم مقاليد الحكم في البلاد.



وأكد رافع بن عاشور أنه عرف السبسى عن قرب منذ سنة 2011 إلى سنة 2015 كوزير معتمد لدى الوزير الأول ثم كمستشار خاص في رئاسة الجمهورية إلى جانب عمله كمدير ديوان رئيس حزب نداء تونس خلال رئاسة الفقيد لحركة نداء تونس.



وأوضح رافع بن عاشور، بخصوص تولي رئيس البرلمان محمد الناصر مهام رئيس جمهورية مؤقتا، أن الناصر سياسي من نفس المدرسة البورقيبية للرئيس الراحل، ولهما نفس التكوين السياسي والقانوني، ومن المتوقع أن يواصل نفس النهج.



