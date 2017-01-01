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عالم

بريطانيا تغرم "آر.تي" الروسية لمخالفة قواعد البث في قضية سكريبال

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فرضت هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا "أوفكوم" غرامة تبلغ مئتي ألف جنيه استرليني (248740 دولارا) على قناة "آر.تي" الروسية؛ لانتهاكها قواعد الموضوعية في تغطيتها لتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال والسياسات المتبعة في أوكرانيا والصراع في سوريا.

وتدهورت العلاقات بين لندن وموسكو إلى مستوى الحرب الباردة بسبب تسميم سكريبال في 2018 في واقعة ألقت بريطانيا بمسئوليتها على روسيا التي نفت تورطها في الأمر.

وقالت أوفكوم إنها "فرضت غرامة 200 ألف جنيه استرليني على مؤسسة تي.في نوفوستي التابعة للوكالة الاتحادية للصحافة والإعلام فيما يتعلق بخدمة (آر.تي) التابعة لها لإخفاقها في الامتثال لقواعد البث".

وأضافت الهيئة البريطانية أن الغرامة فرضت بسبب الأخبار والبرامج الإخبارية التي بثتها آر.تي في الفترة من 17 مارس إلى 26 أبريل في تغطية ملفات مثل تسميم سكريبال وابنته يوليا، والصراع في سوريا وموقف الحكومة الأوكرانية من الفكر النازي ومعاملتها للغجر.

وقالت آر.تي إن فرض الغرامة قرار خاطئ، وأضافت متحدثة باسم المحطة التلفزيونية الروسية "من الخطأ الفادح أن تصدر أوفكوم أمرا بعقوبة على آر.تي على أساس ما توصلت له من مخالفة القواعد، فيما لا تزال (القضية) قيد المراجعة القضائية في المحكمة العليا في لندن".

وتابعت قائلة "وبينما نواصل معارضة مشروعية القرارات المتعلقة بمخالفة القواعد في حد ذاتها، فإننا نجد أن مستوى العقوبة المقترحة غير متناسب وغير ملائم".

ويقول مسئولون روس إن آر.تي هي وسيلة تنافس بها موسكو الهيمنة الإعلامية العالمية للمؤسسات التي مقرها الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث يعتبرون أنها تقدم وجهة نظر محددة عن العالم.

ويقول منتقدو آر.تي، التي تبث الأخبار والبرامج الإخبارية بالإنجليزية والعربية والإسبانية، إنها ذراع دعائية للدولة الروسية تهدف لتقويض الثقة في المؤسسات الغربية.
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