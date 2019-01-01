برشلونة: سنتعاقد مع ظهير أيسر.. والإعلان قريبًا

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز تدرب بشكل منفرد في المدينة الرياضية للنادي في مركز خوان جامبر صباح اليوم الجمعة.



وتدرب اللاعب الأوروجوياني على الملاعب الرملية في النادي في انتظار الانضمام للتدريبات الجماعية للفريق الكتالوني يوم 31 يوليو القادم.



من جانب آخر اعترف المدرب آرنيستو فالفيردي في المؤتمر الصحافي الجمعة، إن النادي يعمل من أجل ضم ظهير أيسر جديد للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال فالفيردي من اليابان: "لقد واجهنا الكثير من المشاكل في الجانب الأيسر في الموسم المقبل، ولذلك نعمل في الوقت الحالي من أجل التعاقد مع ظهير أيسر جديد".



ويرتبط برشلونة بضم الشاب جونيور فيربو من صفوف ريال بيتيس، وذلك عقب فشل النادي في ضم دافيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ الذي رفض ناديه فكرة التخلي عن خدماته في الصيف الحالي.



ويطلب بيتيس 30 مليون يورو للموافقة على رحيل فيربو هذا الصيف، بينما يرى برشلونة أنه يمكنه ضم اللاعب مقابل 20 مليون يورو فقط.