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لايف ستايل

دراسة بريطانية تؤكد أن الطعام الصحي يقي من خطر الخرف

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:13 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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كشفت دراسة من جانب فريق علماء من جامعة إكستر البريطانية استهدفت حوالي 200 ألف شخص أن اتباع الأشخاص لنظام غذائي صحي، يعمل على حمايتهم من خطر الإصابة بالخرف.

ووفقًا لموقع "health" نرى أن النتائج أثبتت أن ثلث عينه الدراسة تراجع خطر إصابتهم بسبب اتباعهم للنظام بشكل صحي واتباعهم للعادات الصحية الغذائية، حيث أعطى الباحثون كل المشاركين في الدراسة درجات تحدد مدى اتباع نمط حياة صحي اعتمادا على بعض المعايير التي تشمل التمارين الرياضية، والنظام الغذائي، وشرب الكحول، والتدخين.

وأكدتنتائج الدراسة أن نموذج الشخص ذا الصحة الجيدة يتمثل في شخص لا يدخن، ويمارس ركوب الدرجات بوتيرة طبيعية لمدة ساعتين ونصف أسبوعيًا، كما يتبع نظاما غذائيا متوازنا يحتوي على أكثر من ثلاث حصص غذائية من الفاكهة والخضراوات يوميا، ويتناول السمك مرتين في الأسبوع ونادرا ما يأكل اللحوم المصنعة، يشرب نحو نصف لتر من المياه يوميًا.

كما أوضحت الدراسة أنه لا يمكنك أن تعيش حياة سليمة وتظل عرضة للإصابة بالمرض، ولكن من الممكن أن الشخص يحد احتمالات الإصابة بالمرض.
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