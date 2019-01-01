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محافظات

زفتى تحتفل بعودة الإعلامي محمد فودة بعد عملية جراحية ناجحة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:11 م
جريدة الدستور
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وسط لفيف من جماهير الكرة، احتفل قدامى ورموز الرياضين والمحامين وبعض الشخصيات الإعلامية بمدينة زفتى بعودة وشفاء ابنها البار الكاتب والإعلامي الكبير محمد فودة، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

وجاء الاحتفال الرياضي الرائع في محاولة لتعبير عدد كبير من الرياضين القدامى عن سعادتهم البالغة بعودة ابنهم الإعلامي محمد فودة بسلامة الله، مؤكدين أن هذا أمر بسيط لما قدمه "فودة" داخل مركز زفتى وقراها.

ومن جانبه، أكد الكاتب والإعلامي السيد خيرالله أن هذه الاحتفالية الرياضية ما هي إلا رسالة صغيرة من رموز قدامى الرياضيين لابن زفتى الخدوم محمد فودة الذي استطاع أن يدخل قلوب البسطاء منذ أعوام عديدة سابقة لما قدمه من خدمات في كل القطاعات لأكثر من عشرين عامًا، وهذا أمر واضح لا يقبل النقاش.

وذكر "خير الله" أن آخر إنجازات "فودة" داخل مدينة زفتى كانت إعادة تطوير وتشغيل مستشفى زفتى العام والغاز الطبيعي وغيرها من المشاريع العملاقة والذي يحاول بعض المتسلقين ركوب الموجة، لكن يبقى "فودة" خارج المنافسة فلذلك أطلق عليه "نائب القلوب".

بينما أشار المستشار رفعت العويل رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، إلى أن محمد فودة له بصمات على الكثير من مراكز الشباب داخل قرى مركز زفتى من خلال إعادة تطوير البنية التحتية لبعض المنشآت الرياضية سواء من الدعم المالي أو الأجهزة والمعدات وهذا أمر ليس بجديد على "فودة" الذي يخدم الصغير والكبير داخل مركز زفتى.

وأضاف المهندس سمير المقمر، أن هذا التجمع الكروي جاء تحت شعار "فودة في القلب" معبرين عن سعادتهم بشفاء رجل الخدمات الأول داخل مركز زفتى، والذي دائمًا يخلق حالة مجتمعية فريدة يشعر بها كل مواطن زفتاوي، فمحمد فودة له رصيد وشعبيه كبيرة لا يملكها أحد وهي كاريزما اختصها الله عز وجل له رغم إعلانه اعتزاله الحياة السياسية إلا أنه مازال رجل العطاء والخدمات الأول لمركز زفتى بأكمله.

يذكر أن كل من شارك في هذا الكرنفال الرياضي الرائع أكدوا أنهم يتمنوا زيارة "فودة" قريبًا لأهل بلدته المخلصين له في أقرب وقت، معبرين عن سعادتهم بتجاوز "فودة" الأزمة الصحية الأخيرة التي ألمت به، داعين الله عز وجل أن ينعم عليه بوافر الصحة.
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