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عالم

بث مباشر لنقل جثمان الرئيس التونسي الراحل "السبسي" إلى قصر قرطاج

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:09 م
جريدة الدستور
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يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا  لنقل جثمان الرئيس التونسي الراحل القايد السبسي إلى قصر قرطاج

ونقلت قوات الأمن والجيش صباح اليوم الجمعة، جثمان الرئيس التونسي من المستشفي العسكري، حيث وافته المنية أمس عن عمر 92 عامًا.

ونقل الجثمان بسيارة عسكرية باتجاه قصر قرطاج، وسط حشود من المواطنين الذين تجمعوا أمام المستشفى لوداعه.

ويوارى "السبسي" غدًا السبت، الثرى في جنازة وطنية رسمية.

وبحسب الدستور التونسي، تولى رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئاسة مؤقتًا لفترة أدناها 45 يومًا وأقصاها 90 يومًا.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الخميس، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 15 سبتمبر المقبل، بدلًا من 17 نوفمبر، وذلك إثر وفاة الرئيس السبسي.

بينما لم يطرأ أي تغيير في موعد الانتخابات التشريعية المحدد لها 6 أكتوبر المقبل.

وسبق أن أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد إقامة جنازة وطنيّة للفقيد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، غدًا السبت، سيؤمّنها الجيش.

وأشار إلى أنّ الجنازة سيحضرها عدد كبير من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة والوفود الأجنبية لحضور موكب الدفن خاصّة أن رئيس الجمهورية كان يحظى بسمعة طيّبة في الدول الأوروبية والعربية.

وشدّد رئيس الحكومة على أنّ تونس قدّمت اليوم صورة هامة للعالم للتداول السلمي على السلطة بسلاسة، داعيًا التونسيين إلى التضامن وتجاوز كل الخلافات. شاهد من هنا
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