الأنبا بفنوتيوس يطالب باستعادة جثمان الشهيد الإفريقي من ليبيا

قدم الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، فى المنيا، طلبا رسميا لسفارة ليبيا لاستعادة جثمان الشهيد ماثيو ليدفن بكنيسة العور مع باقي شهداء ليبيا الـ 20.



والتقى وفد رسمى من مطرانية سمالوط، بالقائم بأعمال سفارة ليبيا السيد فوزي المبروك تنتوش والدكتور حسين البشير شفشه الملحق الاجتماعي بالسفارة الليبية، حيث سلم الوفد خطابا رسميا من الأنبا بفنوتيوس، تضمن شكرا وامتنانا لما قدمته السلطات الليبية فى العثور وعودة رفات الشهداء الأقباط، وتقدم بدرع شكر للسفارة.



وقام بتقديم طلب رسمى لاستعادة جثمان الشهيد الإفريقى ماثيو مع تقدم كافة الضمانات؛ للحفاظ على حقوق كل الأطراف، وأصدرت السفارة بيانا قدمت فيه الشكر أيضا لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللأنبا بفنوتيوس لهذه الزيارة وتعزية أسر الشهداء وإدانة الإرهاب ووحدة مصر وليبيا.



وتم الوعد ببذل الجهد فى طلب استعادة الشهيد ماثيو، وتم تقدم دعوة من المطران للقائم بأعمال السفارة لزيارة سمالوط وكنيسة الشهداء ولقاء الأسر وأيضا دير جبل الطير، وتم التأكيد أن جثمان ماثيو مازال فى ليبيا.