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رياضة

وادي دجلة يبحث التعاقد مع رأس حربة أجنبي

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:08 م
جريدة الدستور
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يبحث فريق وادي دجلة التعاقد مع رأس حربة أجنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأفادت تقارير صحفية، بأن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة يسعى لضم مهاجم أجنبي، خاصة بعد رحيل الثنائي محمد جمال بيبو لصفوف سموحة في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع دودو الجباس خلال الأيام الماضية.

ويتابع الجهاز الفني لفريق وادي دجلة عددًا من السير الذاتية لبعض اللاعبين من خارج الدوري المصري، تمهيدًا لضم أحدهما في الأيام المقبلة.

يذكر أن وادي دجلة تعاقد مع مروان حمدي من صفوف مصر المقاصة لتدعيم الخط الأمامي، وذلك بطلب من اليوناني جونياس، الذي أشاد بمستوى اللاعب.
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