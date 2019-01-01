"المصريين الأحرار" ينعي "السبسي" ويقدم العزاء للشعب التونسي

نعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس التونسي قايد السبسي، والذي وافته المنية اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مقدمًا العزاء للشعب التونسي ولأسرة الراحل.



وقال الحزب في بيان له: "نقدم خالص العزاء للشعب التونسي في رحيل الرئيس قايد، وهو من الشخصيات الوطنية الليبرالية التي تؤمن بالدولة المدنية، وسعى جاهدًا لتحقيق تلك المبادئ بأفكار سياسية وأسلوب رصين".



أضاف المصريين الأحرار، أن الرئيس التونسي السبسي كان ناجحًا في العلاقات الخارجية بينه وبين دول المحيط واستطاع تحسين العلاقات مع الدول والحفاظ على صداقة مع البلدان الشقيقة.



وتابع البيان: "نسأل الله تعزية محبي الرئيس التونسي، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يعطي الحكمة للقائمين على البلاد في استكمال مسيرة البناء وخدمة شعب تونس والمنطقة".