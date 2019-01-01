افتتاح منفذ بيع قرية أنفسط ببني سويف ضمن مبادرة "دكان بلدنا"

شهدت قرية انفسط التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، افتتاح منفذ لبيع السلع الأساسية، ضمن تنفيذ مبادرة دكان بلدنا والتي أطلقها محافظ بني سويف ضمن خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار الجملة التي تقل عن مثيلاتها في الأسواق، تخفيفًا عن كاهل المواطنين، في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط من خلال الارتقاء بمنظومة الخدمات وتوفير المتطلبات الأساسية بالشكل المطلوب والمناسب.



وتشرف على تنفيذ هذه المبادرة لجنة المنافذ برئاسة اللواء تامر ابو النجا السكرتير العام المساعد ويتم تنفيذها عن طريق منظومة عمل تضم إدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



ويضم منفذ أنفسط سلع غذائية وأساسية تشمل: سكر، زيت طعام، شاي، أرز، مكرونة، مياه غازية جبن، وحلويات، ومنظفات سائلة وصابون وغيرها من المنتجات والسلع التي يتم بيعها بأسعار الجملة.