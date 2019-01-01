صحف إيطاليا تبرز صفقة نابولي وخطط يوفنتوس



وقالت صحيفة توتو سبورت "يا لها من مباراة أوروبية لتورينو، بيلوتي وزازا يقودان تورينو لانتصار كبير على ديبرشيني بثلاثية في ذهاب الدور التمهيدي للدوري الأوروبي".



وأضافت: "3 خطط أمام يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".



وختمت: "انقلاب نابولي، نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي يصل إيطاليا".

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، على اقتراب نادي نابولي من إعلان التعاقد الرسمي مع نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي.وخرجت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت بعنوان "سوق بيبي، نابولي على وشك التوقيع مع نجم ليل".وأضافت: "بيونتيك يحدد أهدافه مع ميلان ويقول: ليس لدي أي خوف ولا حتى من الرقم 9، أريد التأهل لدوري أبطال أوروبا، أتمنى التتويج بلقب الهداف".وتابعت: "إيكاردي يقترب من يوفنتوس، إنتر ميلان سيضم دجيكو ولن يستسلم في ضم لوكاكو".وعنونت صحيفة كوريري ديللو سبورت "نيكولاس بيبي يهبط في نابولي، اتفاق على الصفقة بقيمة 85 مليون يورو".وأضافت: "ميلينكوفيتش إلى مانشستر يونايتد، من هنا نذهل، وكيل اللاعب متواجد بالفعل في لندن للتفاوض مع اليونايتد الذي يتعين عليه بيع بول بوجبا إلى ريال مدريد، ولاتسيو ينتظر الخطوة الإنجليزية الأولى".