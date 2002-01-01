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عالم

فايننشال تايمز: أردوغان يثير قلق المستثمرين بسبب أسعار الفائدة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:41 ص
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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تجاهل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحذيرات الاقتصاديين بشأن خفض أسعار الفائدة بقيمة كبيرة حتى لا يكون لها تأثير سلبي على الأسواق الناشئة، وقرر البنك المركزي التركي في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بقيمة 425 نقطة أساس، بينما حذر الاقتصاديين من خفضها بأكثر من 250 نقطة أساس.

وأكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن تخفيض تركيا لأسعار الفائدة يعد تحولًا في اتجاه السياسة النقدية بعد إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين نائبه مراد أوزيل.

وتابعت أن لجنة السياسات النقدية في البنك خفضت سعر الفائدة البالغ 24% إلى 19.75%، وهو أكبر خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2002، ويأتي القرار على الرغم من تحذيرات الاقتصاديين من خفض الأسعار بأكثر من 250 نقطة أساس.

وأضافت أن الليرة سجلت تراجعًا في قيمتها فور إعلان القرار، ثم ارتفعت بصورة ضئيلة للغاية بلغت 0.8%، وتراجعت الأصول التركية بعد الاتجاه المتشائم تجاه تركيا من قبل محلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

وأوضحت أنه من المقرر أن يستمر أردوغان في سياسة خفض أسعار الفائدة، والتي قد تصل بحلول نهاية العام إلى 16%، ويعد الاجتماع الماضي بمثابة اختبار رئيسي للمحافظ الجديد، والذي اتباع تعليمات أردوغان وخفض أسعار الفائدة على عكس المحافظ السابق الذي رفض ضغوط الرئيس التركي من أجل التدخل في السياسات النقدية.

وأشارت إلى أنه بعد التخفيضات الأخيرة يشعر المحللون بالقلق من أن البنك المركزي التركي قد يتبع نهجًا مفرطًا في خفض أسعار الفائدة.

وأوضحت أن المستثمرون يخشون أي صدمات جيوسياسية قد تحدث جراء فرض عقوبات أمريكية على تركيا حتى لو كانت رمزية، لأن من شأنها إشعال موجة بيع جديدة لليرة التركية، في ظل ضغوط أردوغان الكبيرة لعدم رفع أسعار الفائدة.
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