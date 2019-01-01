مجلس النواب يعزى الشعب التونسى فى وفاة "السبسى"

نعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الجمعة، وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.



وذكر المجلس في بيان، أن الرئيس التونسي الراحل تربطه بشعب مصر وشائج الرحم والدم والمصير الواحد، مشيرًا إلى أن هذا الرمز التونسى الوطني الجليل، انتقل إلى جوار ربه، بعد أن أفنى حياته فى خدمة شعب تونس الشقيق على مدى عقود متعاقبة، فخدم فى معظم جوانب وأركان وطنه، وقاد بحكمة وصبر مرحلة الانتقال الديمقراطي فى تونس الشقيقة.



وأكد البيان، أن مجلس النواب المصرى، رئيسًا وأعضاء يشاطرون الشعب التونسى وأسرة الفقيد الأحزان فى مصابهم الجلل، ويرجو المولى -عز وجل- أن يسكن الفقيد العزيز فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يعوض شعب تونس الشقيق خيرًا عن فقده.