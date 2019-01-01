الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

سياسي

مجلس النواب يعزى الشعب التونسى فى وفاة "السبسى"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:39 ص
السبسي
السبسي
عائشة حسن
طباعة
ads
نعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الجمعة، وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وذكر المجلس في بيان، أن الرئيس التونسي الراحل تربطه بشعب مصر وشائج الرحم والدم والمصير الواحد، مشيرًا إلى أن هذا الرمز التونسى الوطني الجليل، انتقل إلى جوار ربه، بعد أن أفنى حياته فى خدمة شعب تونس الشقيق على مدى عقود متعاقبة، فخدم فى معظم جوانب وأركان وطنه، وقاد بحكمة وصبر مرحلة الانتقال الديمقراطي فى تونس الشقيقة.

وأكد البيان، أن مجلس النواب المصرى، رئيسًا وأعضاء يشاطرون الشعب التونسى وأسرة الفقيد الأحزان فى مصابهم الجلل، ويرجو المولى -عز وجل- أن يسكن الفقيد العزيز فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يعوض شعب تونس الشقيق خيرًا عن فقده.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

شهيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد الفيشاوي يرفض تنفيذ وصية والده قبل دفنه في المنوفية

منذ حوالي 22 ساعة

صرف علاوة 10% للعاملين بالكهرباء والمياه من أول يوليو الجارى

منذ حوالي 6 ساعات

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26 يوليو 2019

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف "حقيقة العرض"

شهيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

ستوديو

الليلة.. الحفل الثاني للموسيقار العالمي "ياني" في مصر

تعرف على التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر (فيديو)

غدا.. ساوند تراك يعزف موسيقى درامية على المسرح الرومانى بالإسكندرية

7 صور من حفل فريق مسار إجباري على المسرح الروماني بالإسكندرية

ads

رياضة

الاتحاد التونسي للتنس: البطولة العربية ستحمل اسم "السبسي"

زيدان: غير مطمئن بسبب الاصابات

شركة إسترالية تخسر عقدًا لإعادة بناء استاد سيدني لكرة القدم

توتنهام يعتذر بشكل رسمي لمانشستر يونايتد

الرئيس نيوز

هل أقرت الحكومة زيادات فى بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري؟

الحكومة تكشف حقيقة سرقة مقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه

الحكومة تنفي إغلاق المواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية

الحكومة تنفي انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق

منوعات

مركبة فضائية هندية تجري مناورة ثانية لتغيير مدارها حول القمر

الشرطة الإندونيسية تخضع لبرنامج قاس لإنقاص الوزن

رصد نشاط بركاني جنوبي غربي اليابان

أستراليا: دعوة إلى مزيد من التدقيق في هيمنة "فيسبوك" و"جوجل"

كشكول

"رحمي" يشهد فعاليات المسابقة المركزية للاختبار الإلكتروني الموحد

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برياض أطفال القليوبية

عقب ضياع ختم مدرسة.."تعليم الغربية": الإحالة للشؤون القانونية.. وتحذر من العقوبة الجنائية

"الوزراء" يكشف حقيقة تقليص مخصصات التعليم في موازنة 2020

إسلام سياسي

الإفتاء: جماعة الإخوان توظِّف شعار "المظلومية" لجمع التبرعات واختلاسها والتسريبات تؤكد حقيقتها

تفاصيل جديدة بشأن فضيحة الفساد المالي لقادة الإخوان في تركيا

قيادي إخواني: التنظيم الدولي أقرّ الفساد المالي لقادة الجماعة بتركيا

داعش وطالبان "يهزان" كابول بـ3 تفجيرات كبرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبناء الأخ العقيد
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «5»
مدحت بشاى
ميرفت مطر وجوقة الحنيّة الكدابة
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
المزيد

الثقافة

دفعة جديدة من برنامج ومنحة "بيت جميل" بمركز الحرف بالفسطاط

"البنت الصغيرة التي" ورشة حكي بمكتبة البلسم اليوم

أدول: السينما أخطر وسيلة تأثير في الناس إيجابًا وسلبًا

الأحد.. حفل تدشين مشروع "ذاكرة الكاريكاتير" بدار الكتب

صفحتنا ع الفيس بوك