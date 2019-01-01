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اقتصاد

صعود أسهم "فيفندي" الفرنسية بفضل شركتها "يو إم جي" في أمريكا

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:39 ص
جريدة الدستور
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حققت أسهم مجموعة "فيفندي" الفرنسية العملاقة للإعلام والترفيه في بورصة باريس، الجمعة، أكبر صعود لها منذ فبراير الماضي، بعدما تجاوزت نتائجها للنصف الأول من العام تقديرات المحللين، وذلك بفضل الأداء القوي لشركة "يونيفرسال ميوزيك جروب" (يو إم جي) التابعة لها في الولايات المتحدة.

وصعدت أسهم "فيفندي" بنسبة 4ر5 في المئة في بورصة باريس اليوم، وهو أكبرمكسب تحققه الشركة في يوم واحد منذ خمسة أشهر، وفقا لوكالة أنباء "بلومبرج" التي قالت إن أسهم المجموعة حققت مكاسب بنسبة 16 في المئة العام الجاري حتى أمس الخميس، 25 يوليو.

ووفقًا للوكالة، زادت مبيعات "فيفندي" بنسبة 6.7 في المئة في النصف الأول لتصل إلى 7.35 مليارات يورو (8.2 مليارات دولار)، مقابل تقديرات بتحقيق 7.14 مليارات يورو لأربعة محللين تحدثوا لبلومبرج.

وقالت "فيفندي" إن عملية بيع حصة أٌقلية في شركتها الأمريكية "تسير وفق الخطة الموضوعة" وذلك بعدما اختارت المجموعة الفرنسية البنوك التي ستقدم الخدمات الاستشارية للصفقة، وقالت إنه تم إعداد "عدة عقود" مع "شركاء استراتيجيين محتملين."

يشار إلى أن مبيعات "يونيفرسال ميوزيك جروب" التي تمثل حوالي 44 من إيرادات "فيفندي"، زادت خلال النصف الأول بنسبة 19 في المئة، بفضل طرح ألبومات لفنانين مثل المغنية الأمريكية بيلي إيليش التي تبلغ من العمر 17 عاما، وفرقة "كينج آند برينس" اليابانية.

وأعلنت مجموعة "فيفندي" أمس الخميس ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول إلى 530 مليون يورو بما يعادل 41ر0 يورو لكل سهم مقابل 165 مليون يورو بما يعادل 13ر0 يورو لكل سهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 31.2% سنويًا إلى 645 مليون يورو، مقابل 492 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بلغت هذه الأرباح 544 مليون يورو بما يعادل 0.44 يورو لكل سهم، مقابل 393 مليون يورو بما يعادل 0.31 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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