الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الصحة

7 إجراءات لإنقاص الوزن بسرعة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:39 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
وجد نصائح عديدة لإنقاص الوزن بواسطة الحمية الغذائية أو التمارين أو تعديلات الطعام. لكن بعضها يستند إلى تجارب شخصية وليس حقائق علمية.

تنصح مجلة "أوبيسيتي" المتخصّصة في البدانة من إجراءات مدعومة علميًا لإنقاص الوزن بسرعة:

- تناول إفطارك مبكرًا حوالي الساعة الـ8 صباحا، والعشاء أيضًا مبكرًا قبل الغروب، بحيث تظل بدون طعام لمدة 12 ساعة على الأقل قبل تناول إفطار اليوم التالي.
- ابدأ وجبتك الرئيسية بالشوربة، ولا تتناول أطعمة سريعة أو مقلية.
- إذا كنت من عشاق السكريات تناول الحلوى والفواكه قبل الطبق الرئيسي من وجبتك، بحيث تتناول كمية معتدلة ترضي رغبتك في تذوّق السكر قبل أن تنتقل إلى الطبق الرئيسي.
- عندما تشعر بالجوع استنشق رائحة الطعام جيدًا، وتذوّق القليل منه، ثم قم بتأخير تناول الوجبة.
- استخدم أطباق ذات لون أزرق في المنزل، وكذلك لون غطاء الطاولة والمناشف، لأن الأزرق بدرجاته يخفّف الشهية.
- استخدم إضاءة قوية في غرفة الطعام، وتجنّب الأكل في مطاعم تستخدم إضاءة ضعيفة.
- أمضغ الطعام ببطء.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الجزائر تشكل لجنة للإشراف على حوار وطني وإجراء انتخابات رئاسية

منذ حوالي 21 ساعة

تأييد إلزام أحمد عز بدفع 700 ألف جنيه مصروفات مدرسية لـ"توأم زينة"

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

منذ ساعة و 6 دقيقة

أسعار الذهب تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف "حقيقة العرض"

شهيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

ستوديو

الليلة.. الحفل الثاني للموسيقار العالمي "ياني" في مصر

تعرف على التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر (فيديو)

غدا.. ساوند تراك يعزف موسيقى درامية على المسرح الرومانى بالإسكندرية

7 صور من حفل فريق مسار إجباري على المسرح الروماني بالإسكندرية

ads

رياضة

الاتحاد التونسي للتنس: البطولة العربية ستحمل اسم "السبسي"

زيدان: غير مطمئن بسبب الاصابات

شركة إسترالية تخسر عقدًا لإعادة بناء استاد سيدني لكرة القدم

توتنهام يعتذر بشكل رسمي لمانشستر يونايتد

الرئيس نيوز

هل أقرت الحكومة زيادات فى بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري؟

الحكومة تكشف حقيقة سرقة مقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه

الحكومة تنفي إغلاق المواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية

الحكومة تنفي انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق

منوعات

مركبة فضائية هندية تجري مناورة ثانية لتغيير مدارها حول القمر

الشرطة الإندونيسية تخضع لبرنامج قاس لإنقاص الوزن

رصد نشاط بركاني جنوبي غربي اليابان

أستراليا: دعوة إلى مزيد من التدقيق في هيمنة "فيسبوك" و"جوجل"

كشكول

"رحمي" يشهد فعاليات المسابقة المركزية للاختبار الإلكتروني الموحد

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برياض أطفال القليوبية

عقب ضياع ختم مدرسة.."تعليم الغربية": الإحالة للشؤون القانونية.. وتحذر من العقوبة الجنائية

"الوزراء" يكشف حقيقة تقليص مخصصات التعليم في موازنة 2020

إسلام سياسي

الإفتاء: جماعة الإخوان توظِّف شعار "المظلومية" لجمع التبرعات واختلاسها والتسريبات تؤكد حقيقتها

تفاصيل جديدة بشأن فضيحة الفساد المالي لقادة الإخوان في تركيا

قيادي إخواني: التنظيم الدولي أقرّ الفساد المالي لقادة الجماعة بتركيا

داعش وطالبان "يهزان" كابول بـ3 تفجيرات كبرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبناء الأخ العقيد
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «5»
مدحت بشاى
ميرفت مطر وجوقة الحنيّة الكدابة
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
المزيد

الثقافة

دفعة جديدة من برنامج ومنحة "بيت جميل" بمركز الحرف بالفسطاط

"البنت الصغيرة التي" ورشة حكي بمكتبة البلسم اليوم

أدول: السينما أخطر وسيلة تأثير في الناس إيجابًا وسلبًا

الأحد.. حفل تدشين مشروع "ذاكرة الكاريكاتير" بدار الكتب

صفحتنا ع الفيس بوك