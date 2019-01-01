اليوم.. الخطوط البريطانية تستأنف رحلاتها لمطار القاهرة

تستأنف الخطوط البريطانية، مساء اليوم الجمعة، رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مطار لندن، بعد توقف استمر أسبوعًا من قبل شركة الطيران لمراجعة بعد الإجراءات الخاصة بها في مطارات دول العالم.



وقال المهندس أحمد فوزي رئيس ميناء القاهرة الجري، إن رحلة الخطوط البريطانية رقم 155 من طراز بوينج دريملاينر 787، ستصل القاهرة في تمام الحادية عشر مساء، بحسب جدول تشغيلها في مطار القاهرة على متنها 200 راكبًا، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها في صباح الغد.



وكان شريف برسوم المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية ووكيل الشركة بالقاهرة، أكد عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، حسب جدول التشغيل الخاص بها في مطار القاهرة.



تجدر الإشارة إلى أن الخطوط البريطانية، علقت رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، دون إخطار مسبق لسلطات مطار القاهرة، معتبرًة أن الأمر لمراجعة الخطط الأمنية من قبل الأنظمة الخاصة بها، الأمر الذي استدعى السفير البريطانى لدى القاهرة، جيفري آدامز، للاعتذار لوزير الطيران المدني، عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية.