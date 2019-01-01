توتنهام يعتذر بشكل رسمي لمانشستر يونايتد

اعتذر ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن الالتحامات العنيفة للاعبيه أثناء المباراة الودية أمام مانشستر يونايتد التي أقيمت في شنجهاي الصينية، لكن تمسك بأن لاعبي اليونايتد غير أبرياء بشكل كامل أيضًا.



كانت عدد من الالتحامات العنيفة بين لاعبي الفريقين هددت بإفساد المباراة الودية، التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة (2-1).



وتجرأ موسى سيسوكو بالحصول على بطاقة حمراء بسبب تدخل قوي، ثم دهس دانييل جيمس لاعب يونايتد الذي سقط أرضًا من الألم، كما كانت هناك التحامات عنيفة من جانب ديلي ألي ولاعب يونايتد أندرياس بيريرا.



وقال بوكيتينو الصحفيين: أعتذر ليونايتد بالنيابة عن لاعبينا، أتوقع شيئًا مماثلًا لأن كانت هناك بعض الإثارة في الشوط الثاني من جانبهم.