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مصر

الحكومة تنفى تقليص مخصصات الصحة والتعليم فى الموازنة العامة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:37 ص
جريدة الدستور
محمد ابراهيم
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من بشأن تخفيض وزارة المالية لمخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2019-2020 بعد اعتمادها رسميًا.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت هذه الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020، وأن الاهتمام بالتعليم والصحة يُعد أولوية قصوى للدولة.

وشددت على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة والتعليم، لتصل إلى 326.8 مليار جنيه، مقابل 257.7 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة للسنة المالية 2019 -2020، نحو 124.9 مليار جنيه، كما بلغت نحو 134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و67 مليار جنيه لصالح التعليم العالي، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة فى www.mof.gov.eg، أو الاتصال على الخط الساخن لخدمة المواطنين (16408).
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