وزير الاتصالات لـ"الدستور": عودة "جوجل" للسوق المصرية دليل على انتعاش الاستثمار

قال وزير الاتصالات في تصريح لـ"الدستور" إن عودة شركة جوجل العالمية إلى السوق المصري وافتتاح مكتبها بعد 6 سنوات من إغلاقه جاء نتاج التعاون المثمر بين الوزارة والبرلمان متمثلًا في لجة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأوضح الوزير أنه تم إقرار عدة قوانين جاذبة للاستثمارات بعد إصدار قانوني حماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم الإنترنت ونحن بصدد إصدار القانون الثالث التجارة الإلكترونية.



وقال الوزير إن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر ملائمة وأفضل للمستثمرين بعد إقرار قانون الاستثمار الأخير ولائحته التنفيذية مما دفع الشركات العالمية للاتجاه إلى مصر مشيدًا بما قدمته الدولة من تسهيلات والحوافز الاستثمارية لزيادة حجم نمو القطاع خلال الفترة المقبلة متوقعًا أن تصل إلى 20 % خلال العام المالي الجاري.



وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن استراتيجيتها تستهدف جذب الاستثمارات العالمية إلى السوق المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث إن مصر تعد ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جذبا للاستثمار في مجال ريادة الأعمال والابداع والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث استحوذت مصر علي 22 % من هذه الاستثمارات الأجنبية.



