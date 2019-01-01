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سياسي

"إسكان البرلمان" تطالب بحصر المشروعات القومية المتوقفة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:33 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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طالب النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعمل حصر شامل لكافة المشروعات القومية المتوقفة على مستوى الجمهورية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والشركات القائمة على التنفيذ، ونسبة العمال التي تم الانتهاء منها.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان له، أن هناك مشروعات متوقفة منذ ما يقرب من 10 سنوات خاصة في القرى والنجوع، مما انعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن هناك بعض المشروعات وصلت نسبة الأعمال فيها لأكثر من 75% وتوقفت فجأة وبدون مقدمات رغم أن بعض المشروعات تم تخصيص الاعتمادات المالية لها، ورغم ذلك توقفت الأعمال بها.

وأشار "محمود"، إلى أن حل أزمة المشروعات المتوقفة يبدأ من حصرها ووضع خطة للانتهاء منها وفقًا لجدول زمنى على أن يراعى الاعتمادات المالية المتاحة، والمناطق الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية، مقترحًا بعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال فى المشروعات القومية مرة أخرى على أن يتم إلزامها بإنهاء المشروعات المسندة إليها.
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