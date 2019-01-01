سامي خضيرة قد يغادر يوفنتوس

اقترب نجم وسط يوفنتوس، من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تضاؤل فرصه في المشاركة أساسيًا.



وفقد الألماني سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس، مكانه في تشكيلة يوفتوس، خاصة بعد التعاقد مع الثنائي اَرون رامسي وأدريان رابيو.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع خضيرة، مشيرًا إلى أن ارسنال الإنجليزي وفالنسيا الإسباني، سلطا الضوء على اللاعب رغبة في ضمه الصيف الجاري.



وأضاف أن فيورنتينا انضم للصراع على نجم البيانكونيري، حيث طلب معلومات عن خضيرة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك أن رحيل سامي لفيورنتينا يعد أمرًا صعبًا في ظل الراتب الكبير الذي يتلقاه اللاعب.