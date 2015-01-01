النمسا: تراجع طلبات اللجوء في النصف الأول من 2019

كشفت وزارة الداخلية النمساوية اليوم، عن انخفاض عدد طلبات اللجوء إلى النمسا بشكل حاد هذا العام بما يقرب من 20 في المائة.



وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم الجمعة، إنه في المجموع تم تقديم 5،799 طلب خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019، وهو ما يقل بنحو 1439 طلبًا مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، كما أن هذه الاحصائيات أقل كثيرًا من بضع سنوات مضت.



وأشار البيان إلى أنه في عام 2016 على سبيل المثال تم تسجيل ما يقرب من 25700 طلب في النصف الأول من العام، وفي عام 2015 حوالي 28500.



وأوضح أنه بتحليل التركيبة الجغرافية والاجتماعية للاجئين لهذا العام، جاء ما يقرب من ثلثي تعدادهم (64 ٪) من الذكور، وأن أعلى البلدان المصدرة للاجئين هي أفغانستان (1300 طلب) يليها سوريا (أقل بقليل من 1200) ثم يلي ذلك إيران والعراق وروسيا.



وأشار البيان الى أنه تم منح السوريين أفضلية فى الحصول على حق اللجوء، حيث تم قبول 89% من طلباتهم يليهم الإيرانيون (71٪) والصوماليون (55٪) لافتا إلى أنه بالنسبة للأفغان تم قبول 47 في المائة من الطلبات ورفض 41 في المائة.