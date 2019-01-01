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مصر

رئيس البرلمان يصل القاهرة عقب زيارة رسمية إلى رواندا

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:31 ص
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
فاتن غلاب
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وصل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له، مطار القاهرة الدولي، الجمعة، عقب زيارة رسمية إلى رواندا التقى خلالها رئيس الوزراء الرواندي.

وتم إنهاء إجراءات وصول رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له من خلال الصالة الحكومية بمطار القاهرة.

والتقى "عبدالعال" إدوار رئيس الوزراء الرواندى، الذي شدد على أهمية زيارة الوفد البرلماني المصري إلى رواندا، مؤكدًا حرصه الشديد على لقاء "عبدالعال" نيابةَ عن رئيس الجمهورية الرواندي، لتواجده خارج البلاد خلال فترة الزيارة.

وأكد رئيس وزراء رواندا، أن العلاقات بين مصر ورواندا تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وبدأت بالتعاون في المجال الثقافي، إلا أنها تطورت بعد ذلك، لتشمل العديد من المجالات الحيوية والإستراتيجية لكلا البلدين، سواء في مجال الزراعة أو التجارة أو النقل.

ونقل "عبدالعال"، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية رواندا، معربًا عن تأييده وجهة نظر رئيس وزراء رواندا من أن التعاون في النواحي الاقتصادية ما يزال دون المأمول رغم وجود العديد من الفرص المُحفِزة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، ومنها عضويتهما في اتفاقية الكوميسا، ونجاح شركة مصر للطيران في تسيير رحلتين مباشرتين بشكل أسبوعي إلى كيجالي.

وطالب رئيس البرلمان، الجانب الرواندي بتكثيف التعاون مع مصر في هذا الشأن، لزيادة عدد الرحلات بين البلدين، مستقبلًا في ضوء ما ينتج عنها من مكاسب مشتركة، ليس فقط على صعيد حركة السياحة بين البلدين، لكن أيضًا في دعم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.
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