الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الصحة

9 علامات لجفاف الجسم.. تعرف عليها

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:29 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
يعتمد جسمنا على الماء لأداء وظائفه، ودون كمية كافية منه تحدث بعض الآثار الجانبية غير السارة منها الجفاف.

والجفاف لا يقتصر فقط على الشعور بالعطش، فهناك 9 أعراض أخرى يجب معرفتها خاصة في الطقس الحار لتجنبها، وفقا لرأي أطباء أمراض جلدية بريطانيين، حسب صحيفة صن البريطانية.

تعرف على 9 علامات لنقص المياه في الجسم:

1. الإمساك
يحتاج الجهاز الهضمي إلى الكثير من الماء حتى يعمل بسلاسة، لأن الماء يسمح بتدفق الطعام بسهولة أكبر عبر الجهاز الهضمي، ويحافظ على صحة الأمعاء، وإذا كنت تشعر بالإمساك فقد يشير ذلك إلى عدم وجود سوائل كافية حتى تسير الأمور كما يجب.

2. انخفاض ضغط الدم
مع تكون أكثر من نصف دمائنا من البلازما -والتي تتكون في حد ذاتها من الماء والبروتين والملح- فنحن في حاجة إلى شرب كمية كافية من الماء، لمنع دمائنا من أن تصبح مركزة للغاية، عندما يحدث هذا يتباطأ تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية التي نحتاج إليها.

3. تشنج العضلات
من الآثار الجانبية الأخرى غير السارة للجفاف تقلص العضلات الناتج عن زيادة تركيز دمك، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض حجم الدم، وعندما يحدث هذا يتعين على جسمك إعطاء الأولوية والتركيز على إرسال الدم إلى القلب فوق جميع الأجزاء الأخرى، فتتلقى عضلاتك تدفقا غير كافٍ، ما يسبب تشنجات.

4. الصداع
الجفاف هو أحد مسببات الصداع النصفي، لأنه عندما لا يحصل دماغك على ما يكفي من السوائل قد يتبع ذلك مجموعة من الأعراض مثل الصداع، والصداع النصفي، ونوبات الدوار.

5. الشعور بالتعب
يمكن للجفاف أن يفسر سبب انخفاض الطاقة خلال اليوم، سينخفض ​​ضغط الدم لدينا إذا لم يكن هناك ما يكفي من الماء في الجسم، ما يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم إلى المخ وتزايد معدل ضربات القلب، ويؤدي كل هذا إلى الشعور بالتعب.

6. تبول أقل
بالطريقة نفسها التي يحتاج بها الجهاز الهضمي إلى الماء لكي يعمل كذلك يفعل الجهاز الكلوي، والماء هو أساس مساعد للكلى لإزالة النفايات من الدم، عن طريق تحويله إلى البول، فقلة المياه تؤدي لتبول أقل، ما يعني أن النفايات لا تزال في جسمك.

7. لون البول الداكن
كلما كان البول أغمق كلما زاد تركيزه، وكلما يجب عليك زيادة شرب الماء، فيجب أن يكون لونه شاحبا أو بلون القش.

8. الجلد الجاف
من السهل أن تنسى هذا الأمر في بعض الأحيان، ولكن بشرتك عضو، وبالتالي فهي تحتاج إلى إمدادات صحية من الدم، حتى تعمل بشكل جيد، نعم.. يمكن للمرطب أن يساعد في تجفيف البشرة، ولكن يجب شرب الماء أولا.

9. جفاف الفم
إنها علامة من جسمك على أنه يريد كوبا من الماء، لأنه لا يمكن أن يصنع لعابا كافيا إذا لم يكن لديه سوائل كافية، ورائحة الفم الكريهة أيضا يمكن أن يكون سببها جفاف الفم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار بالمكسيك

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف "حقيقة العرض"

منذ يوم

اتجاه داخل الزمالك للاستغناء عن 8 لاعبين في أعقاب خسارة الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

للمرة الثانية تجديد حبس منى الغضبان 45 يومًا في الفيديوهات الفاضحة

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف "حقيقة العرض"

شهيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

ستوديو

الليلة.. الحفل الثاني للموسيقار العالمي "ياني" في مصر

تعرف على التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر (فيديو)

غدا.. ساوند تراك يعزف موسيقى درامية على المسرح الرومانى بالإسكندرية

7 صور من حفل فريق مسار إجباري على المسرح الروماني بالإسكندرية

ads

رياضة

الاتحاد التونسي للتنس: البطولة العربية ستحمل اسم "السبسي"

زيدان: غير مطمئن بسبب الاصابات

شركة إسترالية تخسر عقدًا لإعادة بناء استاد سيدني لكرة القدم

توتنهام يعتذر بشكل رسمي لمانشستر يونايتد

الرئيس نيوز

هل أقرت الحكومة زيادات فى بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري؟

الحكومة تكشف حقيقة سرقة مقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه

الحكومة تنفي إغلاق المواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية

الحكومة تنفي انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق

منوعات

مركبة فضائية هندية تجري مناورة ثانية لتغيير مدارها حول القمر

الشرطة الإندونيسية تخضع لبرنامج قاس لإنقاص الوزن

رصد نشاط بركاني جنوبي غربي اليابان

أستراليا: دعوة إلى مزيد من التدقيق في هيمنة "فيسبوك" و"جوجل"

كشكول

"رحمي" يشهد فعاليات المسابقة المركزية للاختبار الإلكتروني الموحد

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برياض أطفال القليوبية

عقب ضياع ختم مدرسة.."تعليم الغربية": الإحالة للشؤون القانونية.. وتحذر من العقوبة الجنائية

"الوزراء" يكشف حقيقة تقليص مخصصات التعليم في موازنة 2020

إسلام سياسي

الإفتاء: جماعة الإخوان توظِّف شعار "المظلومية" لجمع التبرعات واختلاسها والتسريبات تؤكد حقيقتها

تفاصيل جديدة بشأن فضيحة الفساد المالي لقادة الإخوان في تركيا

قيادي إخواني: التنظيم الدولي أقرّ الفساد المالي لقادة الجماعة بتركيا

داعش وطالبان "يهزان" كابول بـ3 تفجيرات كبرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبناء الأخ العقيد
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «5»
مدحت بشاى
ميرفت مطر وجوقة الحنيّة الكدابة
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
المزيد

الثقافة

دفعة جديدة من برنامج ومنحة "بيت جميل" بمركز الحرف بالفسطاط

"البنت الصغيرة التي" ورشة حكي بمكتبة البلسم اليوم

أدول: السينما أخطر وسيلة تأثير في الناس إيجابًا وسلبًا

الأحد.. حفل تدشين مشروع "ذاكرة الكاريكاتير" بدار الكتب

صفحتنا ع الفيس بوك