9 علامات لجفاف الجسم.. تعرف عليها

يعتمد جسمنا على الماء لأداء وظائفه، ودون كمية كافية منه تحدث بعض الآثار الجانبية غير السارة منها الجفاف.



والجفاف لا يقتصر فقط على الشعور بالعطش، فهناك 9 أعراض أخرى يجب معرفتها خاصة في الطقس الحار لتجنبها، وفقا لرأي أطباء أمراض جلدية بريطانيين، حسب صحيفة صن البريطانية.



تعرف على 9 علامات لنقص المياه في الجسم:



1. الإمساك

يحتاج الجهاز الهضمي إلى الكثير من الماء حتى يعمل بسلاسة، لأن الماء يسمح بتدفق الطعام بسهولة أكبر عبر الجهاز الهضمي، ويحافظ على صحة الأمعاء، وإذا كنت تشعر بالإمساك فقد يشير ذلك إلى عدم وجود سوائل كافية حتى تسير الأمور كما يجب.



2. انخفاض ضغط الدم

مع تكون أكثر من نصف دمائنا من البلازما -والتي تتكون في حد ذاتها من الماء والبروتين والملح- فنحن في حاجة إلى شرب كمية كافية من الماء، لمنع دمائنا من أن تصبح مركزة للغاية، عندما يحدث هذا يتباطأ تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية التي نحتاج إليها.



3. تشنج العضلات

من الآثار الجانبية الأخرى غير السارة للجفاف تقلص العضلات الناتج عن زيادة تركيز دمك، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض حجم الدم، وعندما يحدث هذا يتعين على جسمك إعطاء الأولوية والتركيز على إرسال الدم إلى القلب فوق جميع الأجزاء الأخرى، فتتلقى عضلاتك تدفقا غير كافٍ، ما يسبب تشنجات.



4. الصداع

الجفاف هو أحد مسببات الصداع النصفي، لأنه عندما لا يحصل دماغك على ما يكفي من السوائل قد يتبع ذلك مجموعة من الأعراض مثل الصداع، والصداع النصفي، ونوبات الدوار.



5. الشعور بالتعب

يمكن للجفاف أن يفسر سبب انخفاض الطاقة خلال اليوم، سينخفض ​​ضغط الدم لدينا إذا لم يكن هناك ما يكفي من الماء في الجسم، ما يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم إلى المخ وتزايد معدل ضربات القلب، ويؤدي كل هذا إلى الشعور بالتعب.



6. تبول أقل

بالطريقة نفسها التي يحتاج بها الجهاز الهضمي إلى الماء لكي يعمل كذلك يفعل الجهاز الكلوي، والماء هو أساس مساعد للكلى لإزالة النفايات من الدم، عن طريق تحويله إلى البول، فقلة المياه تؤدي لتبول أقل، ما يعني أن النفايات لا تزال في جسمك.



7. لون البول الداكن

كلما كان البول أغمق كلما زاد تركيزه، وكلما يجب عليك زيادة شرب الماء، فيجب أن يكون لونه شاحبا أو بلون القش.



8. الجلد الجاف

من السهل أن تنسى هذا الأمر في بعض الأحيان، ولكن بشرتك عضو، وبالتالي فهي تحتاج إلى إمدادات صحية من الدم، حتى تعمل بشكل جيد، نعم.. يمكن للمرطب أن يساعد في تجفيف البشرة، ولكن يجب شرب الماء أولا.



9. جفاف الفم

إنها علامة من جسمك على أنه يريد كوبا من الماء، لأنه لا يمكن أن يصنع لعابا كافيا إذا لم يكن لديه سوائل كافية، ورائحة الفم الكريهة أيضا يمكن أن يكون سببها جفاف الفم.