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تكنولوجيا

"بحوث الإلكترونيات" يوقع اتفاقية تعاون مع المدينة العلمية الإنجليزية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:29 ص
رئيس معهد بحوث الإلكترونيات
رئيس معهد بحوث الإلكترونيات الدكتور هشام الديب
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وقع رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، الدكتور هشام الديب، اتفاقية تعاون مع رئيس المدينة العلمية "surrey" الإنجليزية لحدائق العلوم والتكنولوجيا الدكتور مالكوم بار؛ وذلك في إطار الاهتمام بالخبرات الدولية في مجال حدائق العلوم والمدن العلمية.

وقال الديب- في تصريح له اليوم- إن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا في العاصمة البريطانية لندن تهدف إلى نقل التكنولوجيا في إدارة وتشغيل مراكز الابتكار والمدن العلمية بمعهد بحوث الإلكترونيات وتطوير الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة.

وأوضح أنه تم- على هامش توقيع الاتفاقية- الاتفاق على تنفيذ مشروع بحثي مشترك بين الجانبين بعنوان: "أثر الابتكار على الاقتصاد والتنمية الصناعية في مجال الإلكترونيات" برعاية صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والمجلس الثقافي البريطاني؛ وذلك في إطار برنامج نيوتن مشرفة.

وأضاف أن وفدًا من معهد بحوث الإلكترونيات زار المكتب الثقافي المصري في لندن؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المشروعات البحثية، والتعاون في إلقاء محاضرات تبادلية.

وكان الدكتور مالكوم باري رئيس المدينة العلمية (surrey) الإنجليزية لحدائق العلوم والتكنولوجيا قد قام في أبريل الماضي بزيارة مبنى معهد بحوث الإلكترونيات الجديد بالنزهة؛ بهدف التعرف على إمكانيات المعهد البحثية والعلمية.
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