رئيس الوزراء الرواندي لعبدالعال: نحظى بمستوى متقدم من التفاهم مع مصر

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له مع رئيس الوزراء الرواندي، نيجرنتي إدوار، ورافقه كل من وزير الدولة لشئون شرق إفريقيا برواندا، ووكيل أول وزارة البيئة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى رواندا.



وفي بداية اللقاء، أعرب نيجرنتي إدوار عن أهمية الزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني المصري إلى رواندا، وأكد حرصه الشديد على الالتقاء بالدكتور علي عبدالعال نيابةَ عن رئيس الجمهورية الرواندي لتواجده خارج البلاد خلال فترة الزيارة.



كما أكد نيجرنتي إدوار أن هناك مستوى عال من التفاهم والتنسيق المستمر مع مصر، سواء على المستوى القيادي، في ضوء العلاقات القوية التي تربط بين الرئيسين المصري والرواندي والتنسيق المشترك القائم بينهما في إطار الاتحاد الأفريقي، أو على مستوى التعاون بين الحكومتين، وكذلك على مستوى العلاقات بين برلماني البلدين.



وأضاف نيجرنتي إدوار أن العلاقات بين مصر ورواندا تعود إلى سبعينيات القرن الماضي وبدأت بالتعاون في المجال الثقافي، إلا أنها تطورات بعد ذلك لتشمل العديد من المجالات الحيوية والاستراتيجية لكلا البلدين، سواء في مجال الزراعة أو التجارة أو النقل وكذلك التعاون في المجال العسكري.



وشدد على أن كلا البلدين بحاجة إلى تطوير التعاون في النواحي الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة وحجم التجارة البينية الذي لا يرقى إلى طبيعة العلاقات في النواحي السياسية، مضيفا أن هيئة تنمية رواندا يمكن أن يكون لها دور كبير في تطوير التعاون بين البلدين في هذه المجالات.



من جانبه، طلب الدكتور علي عبدالعال من رئيس وزراء رواندا نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية رواندا، مبديا اتفاقه في وجهة النظر مع رئيس وزراء رواندا من حيث أنه بالرغم من أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الدور الكبير لرئيسي البلدين، إلا أن التعاون في النواحي الاقتصادية ما يزال دون المأمول على الرغم من وجود العديد من الفرص المُحفِزة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، ومنها عضويتهما في اتفاقية الكوميسا، ونجاح شركة مصر للطيران في تسيير رحلتين مباشرتين بشكل أسبوعي إلى كيجالي.



وطالب علي عبد العال الجانب الرواندي بتكثيف التعاون مع مصر في هذا الشأن لزيادة عدد الرحلات بين البلدين مستقبلًا في ضوء ما ينتج عنها من مكاسب مشتركة، ليس فقط على صعيد حركة السياحة بين البلدين، ولكن أيضًا في دعم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.



وعلى صعيد آخر، أعرب علي عبدالعال لرئيس وزراء رواندا عن تقدير وإعجاب مصر الشديد بالتجربة الرواندية في مجال الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن هذه التجربة الناجحة تفتح العديد من مجالات التعاون بين البلدين، مضيفًا أنه خلال الفترة القصيرة التي قضاها في رواندا، استطاع أن يلمس بنفسه العديد من أوجه التقدم التي حققتها رواندا في العديد من المجالات، وذلك بفضل الإرادة السياسية لقيادة واعية، وشعب يتصف بالصمود والتحدي، تمَّكَن تحويل مآسي الماضي إلى دافع قوي نحو مستقبل مشرق لجميع أبناء الشعب الرواندي.