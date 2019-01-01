دمشق: نرفض الذرائع التركية فى الاعتداء على سوريا

أعربت سوريا عن استنكارها الشديد لاستمرار التدخل الأمريكى الهدام في شئونها، والذي يرمى إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها، مجددة رفضها القاطع لأى شكل من أشكال التدخلات الأمريكية، التي تشكل اعتداء على سيادة ووحدة سوريا أرضًا وشعبًا.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر في وزارة الخارجية السورية قوله: "تعرب الجمهورية العربية السورية عن استنكارها الشديد لاستمرار التدخل الأمريكى الهدام فى سوريا، والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها، والمس بوحدة وسلامة أراضى الجمهورية العربية السورية".



وأضاف: "تؤكد سوريا مجددًا رفضها القاطع أي شكل من أشكال التفاهمات الأمريكية التركية، والتي تشكل اعتداء صارخًا على سيادة ووحدة سوريا أرضًا وشعبًا، وانتهاكًا فاضحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن الذرائع التي يسوقها النظام التركي فى عدوانه على سوريا بحجة الحفاظ على أمنه القومى تكذبها سلوكيات وسياسات هذا النظام الذي شكل ولا يزال القاعدة الأساسية للإرهاب، وقدم له كل أشكال الدعم اللوجيستي".



وتابع المصدر: "نبهت دمشق مرارًا إلى مخاطر المشروع الأمريكى في سوريا، والذي يستهدف كل السوريين وتجدد دعوتها بعض الأطراف التي تماهت مع هذا المشروع للعودة إلى الحاضنة الوطنية، وألا تكون أداة خاسرة في هذا الاستهداف الدنيء لوحدة الوطن السورى والتخلى عن أوهام يرفضها جميع السوريين بشكل مطلق".



وختم المصدر تصريحه بالقول، إن الشعب السورى الذي قدم التضحيات في مكافحة المجموعات الإرهابية لن يسمح لأي كان بالتطاول على سيادة سوريا والمس بوحدة أراضيها، وهو اليوم أكثر عزيمة وإصرارًا في الدفاع عن جغرافيا الوطن السوري، والحفاظ على وحدته واستقلاله وقراره الوطني المستقل.